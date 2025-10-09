Etna uno studio rivela come poter migliorare la previsione delle eruzioni
È stata pubblicata sulla rivista Science Advances la ricerca “Earthquake frequency-magnitude distribution at Mount Etna sheds light on magma ascent in the volcano’s plumbing system” curata da un team di ricercatori dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV). Lo studio evidenzia. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: etna - studio
Uno studio rivela come migliorare la previsione delle #eruzionivulcaniche attraverso l’analisi della frequenza dei #terremoti di bassa e alta magnitudo Pubblicato su Science Advances lo #studio #INGV sull’#Etna https://science.org/doi/10.1126/sciadv.adx98 - X Vai su X
Zafferana Etnea (CT) — Tutte le domeniche di Ottobre 2025 Ottobrata Zafferanese – Area Gastronomica Street food, spettacoli e animazione vi aspettano ogni domenica all’interno della storica sagra dei prodotti tipici dell’Etna Programma spetta - facebook.com Vai su Facebook
Vulcani: uno studio rivela come poter migliorare la previsione delle eruzioni - Studiare quanti terremoti di bassa magnitudo avvengono rispetto a quelli più forti potrebbe aiutare a migliorare le previsioni delle eruzioni vulcaniche ... Lo riporta lescienze.it