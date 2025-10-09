Etna uno studio rivela come poter migliorare la previsione delle eruzioni

È stata pubblicata sulla rivista Science Advances la ricerca “Earthquake frequency-magnitude distribution at Mount Etna sheds light on magma ascent in the volcano’s plumbing system” curata da un team di ricercatori dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV). Lo studio evidenzia. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

