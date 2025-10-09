Estra derby da cancellare Un quarto poi solo Livorno Gioco confuso e nervosismo

Estra 69 Libertas Livorno 90 ESTRA: Saccaggi 8, Johnson 25, Knight 9, Alessandrini 6, Zanotti 10; Gallo 3, Stoch 6, Magro 2, Campogrande, Dellosto ne, Flauto ne, Pinelli ne. All. Della Rosa. LIBERTAS LIVORNO: Valentini 11, Woodson 21, Piccoli 5, Tozzi 7, Tiby 29; Fantoni 8, Filloy 3, Filoni 4, Pacitto 2, Possamai. All. Diana. Arbitri: Nuara, Cassinadri, Chersicla. Parziali: 18-13, 35-40, 51-67. Note: tiri da due Pistoia 1631, Livorno 2139. Tiri da tre Pistoia 722, Livorno 1233. Tiri liberi Pistoia 1619, Livorno 1216. Rimbalzi Pistoia 31, Livorno 40. Il derby toscano se lo aggiudica la Libertas Livorno vincendo una partita di forza, di talento e di volontà contro una Pistoia che ha fatto ciò che ha potuto ma di fronte ad un avversario decisamente più forte ha dovuto arrendersi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Estra, derby da cancellare. Un quarto, poi solo Livorno. Gioco confuso e nervosismo

In questa notizia si parla di: estra - derby

