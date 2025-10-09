Monza. 9 Ottobre 2025 - Due condanne e due assoluzioni per un'estorsione commessa nel 2020 nel carcere di Monza, dove quattro detenuti erano accusati di avere costretto un altro 'ospite' a comprare generi alimentari, sigarette e altri beni per quasi 900 euro che poi la vittima doveva consegnare. Ora nessuno è più dietro le sbarre ma in quattro si sono ritrovati imputati di concorso in estorsione in un processo al Tribunale di Monza, dove ieri i giudici hanno pronunciato due condanne e due assoluzioni. La Procura aveva chiesto pene pesanti: 6 anni di reclusione per un italiano di 52 anni originario di Milano (condannato a 3 anni e mezzo) e 5 anni e 2 mesi ciascuno per i presunti complici, un altro italiano e un albanese di 32 e 28 anni e un tunisino di 31 anni di Muggiò (solo quest'ultimo condannato a 3 anni e 4 mesi). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Estorsione nel carcere di Monza, condannati due ex detenuti: "Hanno preso di mira una persona debole"