estorceva soldi al vicino di casa condannato

Costretto a continui prelievi di 500 euro dal suo fornitore di cocaina e hashish. Anche sotto la minaccia di una pistola. Un racconto senza riscontri secondo la Procura, quello di A.P., tossicodipendente 60enne di Carate, secondo cui a furia di consegnare i soldi nel 2022 ne avrebbe sborsati più di 10mila al vicino di casa che lo riforniva di droga. Il pm aveva chiesto l'assoluzione per L.M., 31enne, imputato di estorsione e spaccio di droga in un processo al Tribunale di Monza. Invece i giudici l'hanno condannato a 4 anni. "La prima volta è entrato in casa mia, mi ha puntato la pistola e mi ha scortato a prelevare - ha raccontato la parte offesa -.

