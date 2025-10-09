Estonia-Italia Qualificazioni Mondiali Europa 11-10-2025 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici Probabile clean sheet per Donnarumma?
L‘Italia di Gattuso è costretta di fatto a vincere tutte le gare del girone per avere qualche speranza di accesso diretto al Mondiale 2026, e la gara contro l’Estonia è un passaggio obbligato per provare ad evitare i playoff. I baltici allenati dal CT Henn sono al momento penultimi nel girone e hanno battuto solamente la Moldova perdendo le restanti gare. Nessuna . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
In questa notizia si parla di: estonia - italia
Italia-Estonia (Qualificazioni Mondiali Europa, 05-09-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici
Armani, l’omaggio allo stadio di Bergamo durante il match Italia-Estonia
Estonia-Italia (Qualificazioni Mondiali Europa, 11-10-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici
È la vigilia di Estonia-Italia: Gattuso dovrebbe optare per la difesa a 4, che diventa a 3 in fase di impostazione Cosa ne pensate? - facebook.com Vai su Facebook
Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Estonia-#Italia - X Vai su X
Mondiali: Estonia-Italia, formazioni, orario e dove vederla in tv e in streaming - Qualificazioni Mondiali 2026, settima giornata Gruppo I: sul cammino dell'Italia c'è nuovamente l'Estonia. Lo riporta sport.virgilio.it
Ancora in campo contro Estonia e Israele, match di ritorno. Il pass per i Mondiali in bilico. C'è un secondo posto da difendere, guardando in alto ad Haaland & co. - Partite di ritorno contro Estonia e Israele, con l'Italia dalla qualificazione ai Mondiali in bilico. Riporta iconmagazine.it