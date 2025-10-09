Estonia Italia Gattuso si affida al blocco Inter | le possibili scelte
Inter News 24 Estonia Italia, le possibili scelte di Gennaro Gattuso per la partita sulla panchina dell’Italia con i calciatori dell’Inter. I dettagli. Prosegue la preparazione dell’ Italia in vista della sfida di qualificazione ai Mondiali contro l’ Estonia, in programma nel weekend. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il commissario tecnico Rino Gattuso sembra orientato a confermare in larga parte la formazione che ha battuto Israele il mese scorso, puntando nuovamente sul blocco Inter, garanzia di continuità, qualità e affiatamento. Nel primo allenamento a porte chiuse a Coverciano, il ct ha provato un 4-4-2, variabile anche in un 4-1-3-2, mantenendo la stessa ossatura della squadra vista a settembre. 🔗 Leggi su Internews24.com
