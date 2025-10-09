Estonia Italia Gattuso si affida al blocco Inter | le possibili scelte

Internews24.com | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Estonia Italia, le possibili scelte di Gennaro Gattuso per la partita sulla panchina dell’Italia con i calciatori dell’Inter. I dettagli. Prosegue la preparazione dell’ Italia in vista della sfida di qualificazione ai Mondiali contro l’ Estonia, in programma nel weekend. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il commissario tecnico Rino Gattuso sembra orientato a confermare in larga parte la formazione che ha battuto Israele il mese scorso, puntando nuovamente sul blocco Inter, garanzia di continuità, qualità e affiatamento. Nel primo allenamento a porte chiuse a Coverciano, il ct ha provato un 4-4-2, variabile anche in un 4-1-3-2, mantenendo la stessa ossatura della squadra vista a settembre. 🔗 Leggi su Internews24.com

estonia italia gattuso si affida al blocco inter le possibili scelte

© Internews24.com - Estonia Italia, Gattuso si affida al blocco Inter: le possibili scelte

In questa notizia si parla di: estonia - italia

Italia-Estonia (Qualificazioni Mondiali Europa, 05-09-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Armani, l’omaggio allo stadio di Bergamo durante il match Italia-Estonia

Italia-Estonia del 5 settembre allo stadio di Bergamo: già venduti 10.400 biglietti

estonia italia gattuso affidaVerso Estonia-Italia: Gattuso si affida al blocco Inter, le ultime di formazione - Prosegue la marcia di avvicinamento della Nazinoale in vista delle prossime gare di qualificazione ai Mondiali. Si legge su msn.com

estonia italia gattuso affidaPronostico Estonia-Italia 11 Ottobre: serve una vittoria con tanti gol - Italia, in programma l’11 ottobre 2025 alle 20:45, è una sfida decisiva per la qualificazione mondiale: analisi, pronostico e quote della partita con foco sui migliori consigli di scommesse pe ... Lo riporta bottadiculo.it

Cerca Video su questo argomento: Estonia Italia Gattuso Affida