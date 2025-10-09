Estonia Italia Gattuso pensa a Cambiaso titolare? Cosa filtra sull’esterno bianconero in vista del match di sabato Ultime
Estonia Italia, Rino Gattuso starebbe pensando a Cambiaso titolare nella sfida di sabato: ecco cosa filtra sull’esterno della Juve. Secondo le indiscrezioni raccolte da Sky Sport, Andrea Cambiaso si candida fortemente per una maglia da titolare nella gara che l’ Italia giocherà sabato contro l’ Estonia. Il commissario tecnico della Nazionale, Gennaro Gattuso, sta valutando con grande attenzione tutte le opzioni per le corsie laterali, e il talentuoso esterno della Vecchia Signora, uno dei giocatori più duttili a disposizione, è prepotentemente entrato nel novero dei favoriti per scendere in campo dal primo minuto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: estonia - italia
Italia-Estonia (Qualificazioni Mondiali Europa, 05-09-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici
Armani, l’omaggio allo stadio di Bergamo durante il match Italia-Estonia
Italia-Estonia del 5 settembre allo stadio di Bergamo: già venduti 10.400 biglietti
DUMPLING PARK 2025 | Città Dell'Altra Economia Programma artistico completo : GIO 9 OTTOBRE • 90special Manga Cartoon djset VEN 10 OTTOBRE • Friday i’m in love - Magenta dj set SAB 11 OTTOBRE • H. 20.45 Estonia - Italia | A seguire INDIE NOSTA - facebook.com Vai su Facebook
Estonia-Italia, obiettivo mondiale per Gattuso: dove vedere il match in tv e in streaming - X Vai su X
Estonia-Italia, obiettivo Mondiale per Gattuso: dove vedere il match in tv e in streaming - Gli azzurri di Gattuso sono pronti all'assalto finale per la conquistare della qualificazioni ai mondiali 2026. Come scrive msn.com
Nazionale, prime ipotesi di formazione per Estonia-Italia. Le news. VIDEO - Terminato il primo allenamento della Nazionale a Coverciano, in vista delle due sfide di qualificazioni Mondiali con Estonia (sabato) e Israele (martedì). Scrive sport.sky.it