Estonia Italia Gattuso pensa a Cambiaso titolare? Cosa filtra sull’esterno bianconero in vista del match di sabato Ultime

Estonia Italia, Rino Gattuso starebbe pensando a Cambiaso titolare nella sfida di sabato: ecco cosa filtra sull’esterno della Juve. Secondo le indiscrezioni raccolte da Sky Sport, Andrea Cambiaso si candida fortemente per una maglia da titolare nella gara che l’ Italia giocherà sabato contro l’ Estonia. Il commissario tecnico della Nazionale, Gennaro Gattuso, sta valutando con grande attenzione tutte le opzioni per le corsie laterali, e il talentuoso esterno della Vecchia Signora, uno dei giocatori più duttili a disposizione, è prepotentemente entrato nel novero dei favoriti per scendere in campo dal primo minuto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

