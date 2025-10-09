Esposti 70 dipinti di donne nella loro bellezza e diversità conclusa la mostra di Giorgio Buda

Cesenatoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è conclusa con successo e apprezzamento di pubblico la mostra di Giorgio Buda, inaugurata lo scorso 3 settembre nello spazio di via Vendemini, a Savignano sul Rubicone.L’allestimento, dal titolo “Dipinti e disegni di donne da leggere”, comprendeva 70 dipinti di donne nella loro bellezza e. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

