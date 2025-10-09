Esplosione al deposito Eni Un monumento per le vittime
Un monumento per ricordare per sempre Davide Baronti, Carmelo Corso, Franco Cirelli, Vincenzo Martinelli e Gerardo Pepe, le cinque vittime dell’esplosione al deposito Eni dello scorso 9 dicembre. L’opera sarà installata in un’area verde in via di Prato a cura del Comune di Calenzano, su proposta dell’Associazione Nazionale Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro di Firenze (ANMIL). L’amministrazione comunale ha individuato la sede e si è attivata nella ricerca dei soggetti che contribuissero, con materiali o con la propria opera, alla realizzazione del monumento su cui saranno riportati i nomi dei lavoratori che hanno perso la vita nel tremendo scoppio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: esplosione - deposito
Siria, esplosione in un deposito di munizioni a Maarat Misrin: le immagini dei soccorsi
Esplosione al deposito Eni di Calenzano, c’è un nuovo indagato
Esplosione al deposito Eni di Calenzano: c’è un altro indagato
CRONACA GIUDIZIARIA. CALENZANO (FI). PER L'ESPLOSIONE AL DEPOSITO ENI GLI INDAGATI SALGONO A 10. NEL DISASTRO MORIRONO DUE OPERAI LUCANI, FRANCO CIRELLI E GERARDO PEPE. LEGGI LA NOTIZIA INTEGRALE https://filippom - facebook.com Vai su Facebook
Per l'esplosione al deposito Eni gli indagati salgono a 10. Avviso di garanzia a un preposto, incidente probatorio in corso #ANSA - X Vai su X
Esplosione al deposito Eni. Un monumento per le vittime - Un monumento per ricordare per sempre Davide Baronti, Carmelo Corso, Franco Cirelli, Vincenzo Martinelli e Gerardo Pepe, le cinque vittime dell’esplosione al deposito Eni dello scorso 9 dicembre. lanazione.it scrive
Un monumento per ricordare le vittime dell’esplosione al deposito ENI - Calenzano, 8 ottobre 2025 – Un monumento a ricordo delle cinque vittime dell’esplosione al deposito ENI, avvenuta il 9 dicembre 2024. Scrive msn.com