Esplosione al deposito Eni Un monumento per le vittime

Un monumento per ricordare per sempre Davide Baronti, Carmelo Corso, Franco Cirelli, Vincenzo Martinelli e Gerardo Pepe, le cinque vittime dell’esplosione al deposito Eni dello scorso 9 dicembre. L’opera sarà installata in un’area verde in via di Prato a cura del Comune di Calenzano, su proposta dell’Associazione Nazionale Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro di Firenze (ANMIL). L’amministrazione comunale ha individuato la sede e si è attivata nella ricerca dei soggetti che contribuissero, con materiali o con la propria opera, alla realizzazione del monumento su cui saranno riportati i nomi dei lavoratori che hanno perso la vita nel tremendo scoppio. 🔗 Leggi su Lanazione.it