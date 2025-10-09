Esplora l’Europa | itinerario alla scoperta di Londra

La nebbia mattutina si dissolve lentamente sui tetti vittoriani mentre il Thames scorre silenzioso sotto i ponti storici. Londra si risveglia con il suono delle campane di Westminster e il fruscio delle pagine dei giornali nelle mani dei pendolari che si dirigono verso la City. Questa metropoli di nove milioni di abitanti non è solo la capitale del Regno Unito, ma un crogiolo vivente dove storia millenaria e innovazione contemporanea si intrecciano in un dialogo continuo e affascinante. Camminare per le strade di Londra significa attraversare duemila anni di storia. Dalle antiche fondamenta romane di Londinium alle architetture futuristiche di Canary Wharf, ogni angolo racconta una storia diversa. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

