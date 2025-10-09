Esplora l’Europa | itinerario alla scoperta di Edimburgo

La capitale scozzese si rivela come un teatro a cielo aperto dove ogni pietra racconta millenni di storia, ogni vicolo sussurra leggende e ogni panorama incanta con la sua maestosa bellezza. Edimburgo è una città che conquista al primo sguardo e non abbandona mai la memoria, dove l’architettura medievale si fonde armoniosamente con eleganti costruzioni georgiane, creando un’atmosfera unica al mondo. Tre giorni nella capitale della Scozia permettono di esplorare le sue molteplici anime: dalla regale Old Town alla raffinata New Town, dai segreti sotterranei alle vette che dominano la città. Il castello di Edimburgo: fortezza sulla roccia vulcanica. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

