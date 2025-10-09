EsperiMusme | Dentro il cervello! Alla scoperta del tessuto nervoso

Andiamo alla scoperta del tessuto nervoso, il cuore pulsante del sistema nervoso! Con spiegazioni semplici e coinvolgenti, conosceremo la struttura dei neuroni, le cellule straordinarie che permettono al cervello di comunicare con tutto il corpo, controllando pensieri, movimenti e sensazioni. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: esperimusme - cervello

