Esperienze di sopravvivenza | incidente medico grave dopo un morso di serpente
Unisciti a noi nell'esplorare i pericoli di Survivor e il recente intervento medico per un morso di serpente. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it
In questa notizia si parla di: esperienze - sopravvivenza
Ci sono esperienze che ti cambiano. La sopravvivenza non è solo tecniche, è scoprire chi sei quando resta solo l’essenziale. Nel nostro corso survival hanno imparato ad accendere il fuoco, costruire un riparo e soprattutto a fidarsi delle proprie capacità. - facebook.com Vai su Facebook