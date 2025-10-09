Esortazione apostolica Dilexi te Leone XIV | Possa aiutare la Chiesa a servire i poveri

‘Possa ‘Dilexi te’ aiutare la Chiesa a servire i poveri e ad avvicinare i poveri a Cristo’. È l’auspicio autografo di Papa Leone che accompagna la pubblicazione della sua prima esortazione apostolica di ‘Dilexi te’ Ti ho amato, dedicata proprio all’amore di Cristo che si fa carne nell’amore per i poveri. Firmata lo scorso 4 ottobre, presentata oggi in Vaticano e destinata a diventare un’icona del magistero della Chiesa con i poveri che diventano definitivamente un tema teologico del magistero dei pontefici. Plurale d’obbligo perché oltre la lunga tradizione è Io registrare anche la genesi di un documento che ha un debito di ispirazione e radici nel pontificato di Francesco. 🔗 Leggi su Tv2000.it

