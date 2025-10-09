esonerato dalia

Salta la prima panchina nella Promozione reggiana: è stato esonerato dal Casalgrande mister Riccardo Dalia (foto). "Nel calcio, come nella vita, ci sono momenti in cui bisogna prendere decisioni difficili, sempre con rispetto e riconoscenza per chi ha condiviso con noi un pezzo di strada", recita così il comunicato ufficiale della società rossoblù, che continua. "Comunichiamo l’interruzione del rapporto con mister Dalia. A lui va un sincero ringraziamento per l’impegno, la passione e la correttezza dimostrata in questi mesi alla guida della squadra". Sul successore, ecco cosa dice il testo. "La società affida temporaneamente la guida tecnica a Dario Castrianni, in attesa di ufficializzare il nome del nuovo allenatore". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

