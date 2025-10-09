Esercito cambio al vertice del Gruppo Obici dell’8° Pasubio | Giorgino a Roma allo SME subentra Valboa

Tempo di lettura: < 1 minuto Novità e carriera di successo nella grande famiglia dell’Esercito Italiano dove il Tenente Colonnello Tommaso Giorgin o, al comando del 1? Gruppo Obici dell’8? Reggimento Artiglieria Terrestre “Pasubio” con sede a Persano e appartenente alla Brigata Bersaglieri “Garibaldi” di Caserta, e al comando del 2? Gruppo Tattico del Raggruppamento Campania nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure” a Napoli, lascerà la Campania alla volta di Roma dove svolgerà un altro incarico presso lo Stato Maggiore dell’Esercito. A subentrare il 16 ottobre, al Tenente Colonnello Giorgino, sarà infatti, il Tenente Colonnello Osvaldo Valboa, 45 anni, originario di Pozzuoli, proveniente a sua volta dallo Stato Maggiore dell’Esercito. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Esercito, cambio al vertice del Gruppo Obici dell’8° Pasubio: Giorgino a Roma allo SME, subentra Valboa

In questa notizia si parla di: esercito - cambio

#5ottobre 16:00 Piazza del Quirinale Oggi non perdere l'occasione di assistere al Cambio della Guardia d'Onore con i #Granatieri di Sardegna dell'Esercito Italiano - facebook.com Vai su Facebook

Esercito cambio al vertice del 183° reggimento paracadutisti Nembo - Si è svolta oggi, presso la caserma “Giovanni Marini” di Pistoia, la cerimonia di avvicendamento al comando del 183° reggimento paracadutisti “Nembo” tra il Colonnello ... Secondo nove.firenze.it

Cambio ai vertici del Gruppo San Donato e alla presidenza del Policlinico San Donato arriva l’ex ministro Angelino Alfano - Il rinnovo ha l’obiettivo di far entrare nella governance aziendale “figure altamente qualificate e ... Secondo quotidianosanita.it