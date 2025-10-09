Esce L' Altra Alluvione | il docufilm che racconta la tragica rotta del Lamone a Traversara

Ravennatoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' uscito "L'Altra Alluvione - la tragedia di Traversara", un docu-film con regia di Aris Alpi, disponibile sulla piattaforma Amazon Prime Video. L'opera racconta in circa 30 minuti le drammatiche vicende del 19 settembre 2024, quando, a seguito di un prolungato sormonto arginale della durata di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: esce - altra

Due incidenti nel Brindisino in poche ore, un'auto di ribalta e un'altra esce di strada: tre feriti

Cerca Video su questo argomento: Esce Altra Alluvione Docufilm