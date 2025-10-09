Esce dal lavoro sale su un bus e scompare nel nulla | i resti di Malgorzata Wnuczek ritrovati in un canale dopo 27 anni è giallo

Salì su un autobus e scomparve. Oggi, dopo 27 anni, la polizia ne ritrova i poveri resti presso un canale. La giovane polacca Malgorzata Wnuczek viveva a Leicester quando scomparve il 31 maggio 2006. La sua famiglia l’aveva sentita per l’ultima volta in un messaggio due giorni prima. La ragazza salì su un autobus dal suo posto di lavoro presso la Peter Jackson Logistics in Sunningdale Road, a Leicester. Oltre a un’indagine condotta al momento della scomparsa, la polizia lanciò un appello per raccogliere informazioni nel 2016, in occasione del decimo anniversario della scomparsa. Come riporta la Bbc, nel giugno 2023, la polizia ha arrestato un uomo di 39 anni nella zona della Greater Manchester con l’accusa di favoreggiamento personale e intralcio alla giustizia sul caso Wnuczek. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Esce dal lavoro, sale su un bus e scompare nel nulla: i resti di Malgorzata Wnuczek ritrovati in un canale dopo 27 anni, è giallo

