Esaote | entra nel campo della neurochirurgia e presenta il sistema di risonanza magnetica intraoperatoria I-Genius

Esaote entra nel campo della neurochirurgia. A Vienna, al Congresso annuale EANS – l’associazione europea delle società di neurochirurgia – l’azienda ha presentato il sistema I-Genius per fornire controlli in tempo reale durante la chirurgia del glioma, il tumore cerebrale maligno primario più comune. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Esaote: entra nel campo della neurochirurgia e presenta il sistema di risonanza magnetica intraoperatoria I-Genius

In questa notizia si parla di: esaote - entra

Esaote entra nel campo della neurochirurgia con il sistema di risonanza magnetica intraoperatoria I-Genius

Esaote: entra nel campo della neurochirurgia e presenta il sistema di risonanza magnetica intraoperatoria I-Genius

Esaote entra nel campo della neurochirurgia con I-Genius, innovativo sistema di Rm intraoperatoria https://liguria.bizjournal.it/2025/10/07/esaote-igenius-rm-tumori-cerebrali/… - X Vai su X

Esaote: entra nel campo della neurochirurgia e presenta il sistema di risonanza magnetica intraoperatoria I-Genius - l'associazione europea delle società di neurochirurgia – l'azienda ha presentato il sistema I- Scrive ilgiornale.it

Esaote entra nel campo della neurochirurgia presentando un innovativo sistema di risonanza magnetica intraoperatoria. I-Genius è il risultato della ricerca e della ... - I risultati ottenuti utilizzando i sistemi di risonanza magnetica nella chirurgia del glioma cerebrale sono stati presentati al Congresso annuale EANS tenutosi a Vienna. Riporta adnkronos.com