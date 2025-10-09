Esame trasferta | la Salernitana difende il primato a Monopoli
La Salernitana difende la vetta della classifica nella prima di due trasferte consecutive. A Monopoli, domenica 12 ottobre con fischio d'inizio alle ore 12.30, i granata dovranno confermare il ruolo di marcia esterno, che è stato fin qui prezioso alleato in campionato. Nelle prime tre uscite. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: esame - trasferta
Pontedera esame tosto. L'Arezzo in trasferta con più di 600 tifosi al seguito
Esame in trasferta. L’allenatore Passarini carica il Tolentino: "A Urbino ci attende una gara insidiosa»
Esame Prato, missione Tau. Oggi è una trasferta verità
Turno spezzatino nel weekend in vista dell’infrasettimanale di mercoledì 8 ottobre in Eccellenza: apre le danze la Vergiatese con il big match di Rho, per i nerazzurri esame Altabrianza. A Besnate la capolista, Amaretti e biancoazzurri in trasferta LEGGI QUI #v - facebook.com Vai su Facebook
"Soddisfatti dell’esame del Governo sul trasferimento della Terrazza a mare a #Lignano. Lavori in linea coi tempi: nel 2026 struttura rinnovata e ampliata, grazie a 16 mln di fondi regionali e #PNRR". Così @M_Fedriga https://tinyurl.com/jwubkweu - X Vai su X
Trasferte Salernitana: il Consiglio di Stato boccia il ricorso dei tifosi - La terza sezione del Consiglio di Stato (presidente Corradino, giudice relatore Bernardini) ha bocciato il ricorso presentato dai legali del Centro Coordinamento Salernitana Club e confermato, dunque, ... Segnala ilmattino.it