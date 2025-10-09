Esame trasferta | la Salernitana difende il primato a Monopoli

Salernotoday.it | 9 ott 2025

La Salernitana difende la vetta della classifica nella prima di due trasferte consecutive. A Monopoli, domenica 12 ottobre con fischio d'inizio alle ore 12.30, i granata dovranno confermare il ruolo di marcia esterno, che è stato fin qui prezioso alleato in campionato. Nelle prime tre uscite. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

