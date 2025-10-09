Non disputeranno il torneo di doppio femminile del WTA 1000 di Wuhan, in Cina, Sara Errani e Jasmine Paolini, accreditate della testa di serie numero 1 del tabellone, che si ritirano prima di scendere in campo negli ottavi di finale, dopo aver usufruito di un bye all’esordio. Le azzurre lasciano così strada libera alla coppia di wild card composta dalla canadese Bianca Andreescu e dalla cinese Yuan Yue, le quali domani affronteranno la serba Aleksandra Kruni? e la kazaka Anna Danilina, coppia accreditata del numero 8 del seeding. La notizia del forfait delle azzurre arriva a pochi minuti dalla vittoria in singolare di Jasmine Paolini, che ha approfittato del ritiro nel terzo set della danese Clara Tauson, e domani nei quarti affronterà una tra l’elvetica Belinda Bencic, numero 13, e la polacca Iga?wi?tek, numero 2. 🔗 Leggi su Oasport.it

Errani/Paolini si ritirano a Wuhan: scelta strategica per favorire Jasmine in singolare?