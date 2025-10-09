Errani Paolini-Andreescu Yuan WTA Wuhan 2025 | orario tv programma ‘suitable rest’

Sara Errani e Jasmine Paolini sono la coppia testa di serie numero 1 del tabellone di doppio femminile del WTA 1000 di Wuhan, in Cina, ed esordiranno direttamente quest’oggi negli ottavi di finale, avendo usufruito di un bye all’esordio: le azzurre affronteranno la coppia di wild card composta dalla canadese Bianca Andreescu e dalla cinese Yuan Yue. L’incontro è il quinto ed ultimo di giornata a partire dalle ore 5.00 italiane sul Court 1: la coppia azzurra scenderà in campo dopo un congruo riposo (suitable rest) concesso a Paolini al termine della sfida di singolare contro la danese Clara Tauson, che avrà inizio non prima delle 8. 🔗 Leggi su Oasport.it

