Errani ‘allenatrice’ di Paolini a Wuhan | Dalle fastidio ma varia il servizio

(Adnkronos) – Jasmine Paolini vola agli ottavi di finale del Wta 1000 di Wuhan grazie all'arma segreta. Sara Errani. Oggi, mercoledì 8 ottobre, la tennista azzurra ha battuto la cinese 'padrona di casa' Yue Yuan, numero 109 del mondo, in tre set, rimontando con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-3. Dopo un primo parziale negativo, Paolini si è riuscita a risollevare tornando sul suo livello di tennis nel secondo, ricevendo i preziosi consigli della compagna di doppio. Presente, come sempre ormai, nell'angolo dell'azzurra, Sara Errani si è rivolta a Paolini, tra secondo e terzo set, dicendole: "Se le dai un po' fastidio, può fare doppio fallo, sennò è sempre serena.