Eroina bianca per le vie di Bologna altri tre arresti | il video

Sono sospettati di aver acquistato la sostanza stupefacente dal sodalizio criminale che operava tra San Donato e la Bolognina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Eroina bianca per le vie di Bologna, altri tre arresti: il video

In questa notizia si parla di: eroina - bianca

Bologna - Un'importante operazione della Squadra mobile ha portato allo smantellamento di un sodalizio criminale, composto principalmente da cittadini pakistani e nordafricani, specializzato nello spaccio di eroina bianca e cocaina. L'attività, concentrata nei - facebook.com Vai su Facebook

Bologna, scoperta la rete dello spaccio di eroina bianca: «Appartamenti in Bolognina e San Donato e spostamenti in monopattino, così si muovevano i pusher» - Avevano il monopolio dello smercio di eroina bianca in città: la potente China white che, spiegano gli inquirenti, ha di fatto soppiantato la Brown sugar nella città di Bologna. Secondo corrieredibologna.corriere.it

Eroina bianca e cocaina, smantellata rete di spaccio a guida pakistana - Si muovevano velocemente tra le vie della Bolognina e di San Donato e consegnavano la droga a clienti affezionati. Segnala rainews.it