Eritrea respinge le accuse di guerra dell’Etiopia | Un provocatorio tintinnio di sciabole
L’Eritrea ha respinto con fermezza le accuse dell’Etiopia di stare preparando una guerra, bollando come “provocatorio tintinnio di sciabole” le parole di Addis Abeba. L’episodio segna un nuovo capitolo nella fragile relazione tra i due Paesi confinanti del Corno d’Africa, tornata tesa a oltre trent’anni dall’indipendenza di Asmara. A innescare la scintilla è stata una lettera inviata dal ministero degli Esteri etiope al segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, in cui l’Eritrea viene accusata di “collusione con una fazione intransigente del Fronte popolare di liberazione del Tigray (Tplf)” per “fare la guerra”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Eritrea respinge le accuse di guerra dell’Etiopia: “Un provocatorio tintinnio di sciabole” - Asmara definisce “una farsa ingannevole” la denuncia di Addis Abeba all’Onu e nega ogni collusione con i ribelli del Tigray ... Come scrive lanotiziagiornale.it
L’Etiopia accusa l’Eritrea di prepararsi a una guerra - L’Etiopia accusa l’Eritrea e una fazione del Fronte popolare di liberazione del Tigrai (Tplf), il partito che ha dominato la vita politica etiope per quasi trent’anni, di “prepararsi attivamente a una ... Secondo internazionale.it