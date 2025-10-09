Eritrea respinge le accuse di guerra dell’Etiopia | Un provocatorio tintinnio di sciabole

L’Eritrea ha respinto con fermezza le accuse dellEtiopia di stare preparando una guerra, bollando come “provocatorio tintinnio di sciabole” le parole di Addis Abeba. L’episodio segna un nuovo capitolo nella fragile relazione tra i due Paesi confinanti del Corno d’Africa, tornata tesa a oltre trent’anni dall’indipendenza di Asmara. A innescare la scintilla è stata una lettera inviata dal ministero degli Esteri etiope al segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, in cui l’Eritrea viene accusata di “collusione con una fazione intransigente del Fronte popolare di liberazione del Tigray (Tplf)” per “fare la guerra”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

