Erasmus il liceo Gioia presenta i progetti
Il Liceo Gioia partecipa all’iniziativa nazionale Erasmusdays, 6 days to make Europe shine, promossa da Erasmus+. La 9a edizione degli #ErasmusDays, in programma in tutta Europa e oltre dal 13 al 18 ottobre, mette al centro i valori dell’Unione europea, come esperienza da vivere, e condividere. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Oggi le nostre ragazze del liceo delle Scienze Umane hanno vissuto un’altra splendida tappa del loro percorso Erasmus in Serbia! Tra panorami mozzafiato lungo il fiume Danubio e l’accoglienza calorosa della popolazione locale, hanno potuto scoprire da vi - facebook.com Vai su Facebook
ErasmusDays, lunedì gli studenti del Gioia presentano i progetti a Palazzo Gotico - Il Liceo Gioia di Piacenza partecipa all’iniziativa nazionale ErasmusDays, "6 days to make Europe shine", promossa da Erasmus+. Secondo piacenzasera.it
