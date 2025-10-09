Era un cimelio della nonna pensava fosse quarzo rosa invece è un raro diamante rosa da 3 carati | anello di Bulgari venduto per 2,26 milioni è record

Una storia che ha il sapore di una favola, un tesoro nascosto in un portagioie e riscoperto quasi per caso. Un anello “ Trombino ” di Bulgari, impreziosito da un eccezionale diamante rosa di oltre 3 carati, è stato aggiudicato all’asta da Aste Bolaffi a Torino per la cifra record di 2 milioni e 260 mila euro, diritti inclusi. Un risultato straordinario, reso ancora più incredibile dalla vicenda che c’è dietro questo gioiello. Il prezioso anello era un cimelio di famiglia, tramandato da una nonna alla sua giovane nipote. Quest’ultima, come si apprende, lo ha indossato per anni del tutto ignara del suo immenso valore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

In questa notizia si parla di: cimelio - nonna

