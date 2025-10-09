Era nascosta nel bagno di un hotel di lusso a pochi metri da Harry Questa volta è andata bene ma non si può continuare a contare sulla fortuna | i retroscena sulla stalker

Era nascosta nel bagno di un hotel di lusso, a pochi metri dalla sala dove il principe Harry stava per entrare per partecipare ai WellChild Awards, la cerimonia londinese dedicata ai bambini gravemente malati di cui il duca di Sussex è patron da anni. Quando la sicurezza l’ha trovata, venti minuti prima dell’arrivo del principe, la donna stava mormorando frasi sconnesse su di lui. Il tutto è accaduto l’8 settembre al Royal Lancaster Hotel, nel cuore di West London. La donna — di cui non è stata diffusa l’identità — è stata fermata e allontanata immediatamente, ma la vicenda non si è chiusa lì e ora i giornali britannici rivelano nuovi retroscena. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

