Era nascosta nel bagno di un hotel di lusso a pochi metri da Harry Questa volta è andata bene ma non si può continuare a contare sulla fortuna | i retroscena sulla stalker
Era nascosta nel bagno di un hotel di lusso, a pochi metri dalla sala dove il principe Harry stava per entrare per partecipare ai WellChild Awards, la cerimonia londinese dedicata ai bambini gravemente malati di cui il duca di Sussex è patron da anni. Quando la sicurezza l’ha trovata, venti minuti prima dell’arrivo del principe, la donna stava mormorando frasi sconnesse su di lui. Il tutto è accaduto l’8 settembre al Royal Lancaster Hotel, nel cuore di West London. La donna — di cui non è stata diffusa l’identità — è stata fermata e allontanata immediatamente, ma la vicenda non si è chiusa lì e ora i giornali britannici rivelano nuovi retroscena. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: nascosta - bagno
Catania, droga nascosta in bagno: arrestato un 49enne a San Giorgio
La lavanderia non è più solo una zona tecnica: oggi diventa parte integrante della casa, pensata con soluzioni estetiche e funzionali che la rendono comoda ma anche bella da vedere. Può essere integrata in soggiorno, corridoio, bagno, a vista, nascosta dietr - facebook.com Vai su Facebook
"La ragazza era terrorizzata, urlava dal bagno" - Abbiamo sentito le sue urla dal bagno, dov’era stata nascosta". Secondo ilrestodelcarlino.it
Ex titolare spia le dipendenti in bagno: la microcamera nascosta in un buco nel muro. Sequestrati 600 video - Un buco nel muro del bagno dove era stata inserita una microcamera per riprendere le dipendenti nei momenti d'intimità. Da msn.com