A Boekelo, nei Paesi Bassi, si è aperta l'ultima tappa della FEI Nations Cup 2025 di completo. Sul campo di gara olandese oggi – 9 ottobre – è stata la volta della prova di dressage, inaugurata dai binomi iscritti al contest a titolo individuale. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio. Davanti a tutte c'è la tedesca Pia Leuwer: la teutonica, in sella al suo Jard, ha fatto segnare uno score di 72.01% che convertito in penalità le vale la testa della graduatoria con 28.0 punti netti. Alle sue spalle, in seconda e terza piazza, si sono poi rispettivamente installati la britannica Izzy Tailor (SBH Big Wall – 28.

© Oasport.it - Equitazione: la tedesca Pia Leuwer in testa al Completo di Boekelo dopo il primo round del dressage