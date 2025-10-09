Equalize Pazzali parla dieci ore | Mi tenevano all’oscuro di tutto
Milano – Per oltre dieci ore Enrico Pazzali è stato interrogato dal pm Francesco De Tommasi, ribadendo la sua posizione sul caso Equalize, l’agenzia investigativa da lui fondata e finita al centro della maxi-inchiesta su un giro di dossieraggi e dati personali carpiti. A suo dire le attività illecite, gli accessi abusivi a banche dati strategiche, venivano fatte a sua insaputa. “Ero tenuto all’oscuro”, ha spiegato riferendosi alle manovre dell’ ex poliziotto Carmine Gallo, morto nel marzo scorso, e dell’informatico Nunzio Samuele Calamucci. Seguendo la linea finora tenuta dalla difesa, l’ex presidente di Fondazione Fiera Milano ha parlato di una sua “mancata consapevolezza” delle operazioni e delle trame. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
