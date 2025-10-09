EPIC GAMES STORE REGALA UNA BOMBA | GRAVITY CIRCUIT E UNA SORPRESA DA 55$

È giovedì, e per i veri giocatori significa solo una cosa: è tempo di nuovi giochi gratis sull’Epic Games Store. Ma questa settimana, la tradizione si supera con un’offerta doppia e inaspettata che ha già fatto esultare la community. Come annunciato, da oggi 9 ottobre e fino alle 17:00 del 16 ottobre, puoi aggiungere permanentemente alla tua libreria l’acclamato Gravity Circuit. Tuttavia, Epic ha deciso di alzare la posta con una sorpresa: il Pacchetto Bandito Apprendista per Albion Online. Un regalo doppio, quindi, che unisce un indie d’azione di altissima qualità a un pacchetto contenuti premium per un MMORPG molto popolare. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

