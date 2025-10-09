Ep685 – Festa di San Francesco Mattarella critico | C’è pure Santa Caterina – Caporalato pm chiede amministrazione giudiziaria per Tod’s
Festa di San Francesco, Mattarella critico: “C’è anche Santa Caterina”. Il presidenete promulga la legge, ma scrive alle Camere. Caporalato, pm chiede amministrazione giudiziaria per Tod’s: para-schiavitù ottocentesca a 2 euroora. Sui mocassini ricarichi fino all’8mila per cento. Dai flop al botteghino alle liti sul set, a Hollywood si eclissa la stella di Kevin Costner. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: ep685 - festa
A Leffe la festa di San Rocco richiama i «coertì» - Una festa tradizionale, per ricordare l'epoca in cui i commercianti leffesi di coperte e tessuti rientravano nel loro paese dal resto d'Italia: i tempi sono cambiati, ma l'appuntamento con le ... Lo riporta ecodibergamo.it
San Francesco d'Assisi: il 4 ottobre festa nazionale. La proposta di Noi Moderati - Rendere il 4 ottobre, giorno in cui ricorre la solennità di San Francesco d'Assisi, festa nazionale. Scrive tg24.sky.it