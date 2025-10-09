Enzo Iacchetti no alla pace con Mizrahi E boccia il piano Trump per Gaza
Enzo Iacchetti non arretra dopo la lite a Carta Bianca con Eyal Mizrahi, presidente dell’associazione Amici d’Israele. Ospite oggi in diretta a Radio2 Stai Serena, condotto da Serena Bortone e con Massimo Cervelli, il comico e conduttore tv è tornato sull’accaduto dicendosi non disposto a un chiarimento nonostante l’apertura di Mizrahi. “Non posso stringere la mano di uno che mi dice ‘definisci bambino’ e che mi dà del fascista. Se ne stia in pace tranquillamente, anzi, ha evitato la denuncia per apologia di reato perché mi ha dato del fascista. Se lui mi porge le scuse, io ho scusato tanta gente, ma deve prendersi delle belle responsabilità”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
"Se il mondo non si fosse mosso, Netanyahu avrebbe eliminato il popolo palestinese. Non ho molta fiducia in questo piano di pace": Enzo Iacchetti furioso
