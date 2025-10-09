Enzo Iacchetti è andato in tilt | in video le sparate sull' accordo di pace a Gaza
Bastava puntare l'orologio che la rosicata, puntuale, sarebbe arrivata. Enzo Iacchetti ha espresso scetticismo riguardo alla tregua tra Israele e Hamas con un video su Instagram, usando un tono diretto e disilluso. Nel video afferma: “Tregua, mah. Ho sentito che si è firmata questa tregua tra Israele e Palestina. Io non ho un dubbio, io ho miliardi di dubbi, perché so che il progetto originale del signor Netanyahu non è proprio questo. Non si è mai parlato di che fine farà questo popolo, dove andrà questa gente e perché ogni giorno ne muoiono ancora così tanti”. Iacchetti conclude con un giudizio netto: “Mi dispiace ma non ci credo, per ora. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
