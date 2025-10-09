energie rinnovabili avanti tutta cna chiede la rapida approvazione della nuova legge regionale

"Approvare subito la legge regionale per l’individuazione delle aree idonee all’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e convocare un incontro con le associazioni d’impresa, gli enti locali e l’Enel per snellire al massimo gli iter burocratici e non rischiare di vanificare gli investimenti pronti a partire". Lo chiede Pasquale Trottolini, responsabile regionale di Cna Costruzioni. "Bisogna che la proposta di legge presentata dalla giunta regionale venga licenziata al più presto dall’Assemblea legislativa – prosegue Trottolini -, fornendo gli strumenti normativi necessari a far partire gli investimenti per la realizzazione di impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

