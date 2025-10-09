Empoli Ancora pochi punti all’attivo

Sport.quotidiano.net | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Simone Cioni La seconda sosta per gli impegni della Nazionale manda in archivio il primo quinto di stagione con l’ Empoli che si trova in dodicesima posizione con 9 punti, gli stessi di Reggiana e Sudtirol, con un margine di quattro lunghezze sulla zona retrocessione e tre su quella play-out. Al contrario l’ottavo posto, ultimo utile per l’accesso ai play-off ed occupato in questo momento dalla Carrarese, è distante un solo punto. Se uno si ferma a guardare la classifica, quindi, l’andamento degli azzurri può essere considerato ampiamente in linea con quello che è l’obiettivo dichiarato dalla società, ossia raggiungere quanto prima la quota salvezza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

empoli ancora pochi punti all8217attivo

© Sport.quotidiano.net - Empoli Ancora pochi punti all’attivo

In questa notizia si parla di: empoli - pochi

Pochi giorni alla terza edizione di “We care Empoli”. Solidarietà e intrattenimento in Piazza Farinata degli Uberti per sostenere la Protezione civile della Misericordia di Empoli

empoli pochi punti all8217attivoEmpoli Ancora pochi punti all’attivo - Gli azzurri si trovano in 12esima posizione con un margine di quattro lunghezze sulla zona retrocessione e tre su quella play- Da sport.quotidiano.net

empoli pochi punti all8217attivoEmpoli a caccia dei tre punti. Con il Sudtirol altro esame. Occasione per confermare i piccoli passi avanti fatti - Questo, in estrema sintesi, il Sudtirol di Fabrizio Castori che l’Empoli si troverà di fronte oggi alle 15. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Empoli Pochi Punti All8217attivo