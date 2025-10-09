di Simone Cioni La seconda sosta per gli impegni della Nazionale manda in archivio il primo quinto di stagione con l’ Empoli che si trova in dodicesima posizione con 9 punti, gli stessi di Reggiana e Sudtirol, con un margine di quattro lunghezze sulla zona retrocessione e tre su quella play-out. Al contrario l’ottavo posto, ultimo utile per l’accesso ai play-off ed occupato in questo momento dalla Carrarese, è distante un solo punto. Se uno si ferma a guardare la classifica, quindi, l’andamento degli azzurri può essere considerato ampiamente in linea con quello che è l’obiettivo dichiarato dalla società, ossia raggiungere quanto prima la quota salvezza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Empoli Ancora pochi punti all’attivo