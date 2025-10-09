Empoli Ancora pochi punti all’attivo
di Simone Cioni La seconda sosta per gli impegni della Nazionale manda in archivio il primo quinto di stagione con l’ Empoli che si trova in dodicesima posizione con 9 punti, gli stessi di Reggiana e Sudtirol, con un margine di quattro lunghezze sulla zona retrocessione e tre su quella play-out. Al contrario l’ottavo posto, ultimo utile per l’accesso ai play-off ed occupato in questo momento dalla Carrarese, è distante un solo punto. Se uno si ferma a guardare la classifica, quindi, l’andamento degli azzurri può essere considerato ampiamente in linea con quello che è l’obiettivo dichiarato dalla società, ossia raggiungere quanto prima la quota salvezza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: empoli - pochi
Pochi giorni alla terza edizione di “We care Empoli”. Solidarietà e intrattenimento in Piazza Farinata degli Uberti per sostenere la Protezione civile della Misericordia di Empoli
Comune di Empoli. . Consiglio comunale aperto del 6/10/2025 "Empoli libera da 81 anni" - facebook.com Vai su Facebook
Empoli Ancora pochi punti all’attivo - Gli azzurri si trovano in 12esima posizione con un margine di quattro lunghezze sulla zona retrocessione e tre su quella play- Da sport.quotidiano.net
Empoli a caccia dei tre punti. Con il Sudtirol altro esame. Occasione per confermare i piccoli passi avanti fatti - Questo, in estrema sintesi, il Sudtirol di Fabrizio Castori che l’Empoli si troverà di fronte oggi alle 15. Si legge su msn.com