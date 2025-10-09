Emozioni e solidarietà al Festival del Cinema per gli animali

Roma, 9 ott. (askanews) - Si chiude il sipario sull'ottava edizione del Pet Carpet Film Festival Giubileo Edition 2025, ispirata ai valori si San Francesco D'Assisi, con tante emozioni autentiche e una finale indescrivibile, tra code scodinzolanti, battiti accelerati, lacrime di commozione e sorrisi sinceri. La kermesse cinematografica internazionale dedicata al mondo animale, pet e wild, ha avuto per la prima volta una madrina che naturalmente ha conquistato la platea: la cagnolina Rosita, una bellissima Chihuahua di 2 anni e mezzo che ha rubato la scena all'attrice e conduttrice Paola Barale, che non si separa mai da lei da quando l'ha adottata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

