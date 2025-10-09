Emma Villas | un test molto positivo! A Macerata finisce con due set a testa

MACERATA 2 EMMA VILLAS 2 MACERATA: Fabi 2, Novello 14, Pedron 2, Garello 6, Fall 12, Diaferia 4, Ambrose 2, Zhelev 7, Gabbanelli (L), Karyagin 13, Dolcini (L), Talevi 2, Becchio. Allenatore Giannini. EMMA VILLAS CODYECO: Piccinelli (L), Rocca, Mastrangelo, Hoff 3, Matteini 4, Bragatto 1, Bini (L), Nelli 18, Manavi 6, Compagnoni 4, Randazzo 11, Ceban 9, Baldini, Benavidez 13. Allenatore Petrella. Parziali – 20-25, 18-25, 25-22, 25-19. MACERATA – Termina in parità l’atto primo dei due allenamenti congiunti tra la Emma Villas Codyeco Lupi Siena e la Banca Macerata Fisiomed Mc, formazione di A2 come gli stessi toscani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Emma Villas: un test molto positivo!. A Macerata finisce con due set a testa

