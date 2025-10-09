Emma torna live nel 2026 due grandi eventi a Milano e Roma | Mi scoppia il cuore

(Adnkronos) – Emma torna live nel 2026. La cantante salentina, dopo l’uscita del nuovo singolo ‘Brutta storia’, ha annunciato il suo ritorno tra il pubblico con due grandi concerti previsti per la prossima estate, a Milano e a Roma.  Emma si esibirà il 2 luglio del 2026 sul palco dell’Ippodromo delle Capannelle di Roma, in . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

emma torna live 2026Emma Marrone annuncia il ritorno live, le date dei concerti a Roma e Milano nel 2026 - Leggi su Sky TG24 l'articolo Emma Marrone annuncia il ritorno live, le date dei concerti a Roma e Milano nel 2026 ... Secondo tg24.sky.it

emma torna live 2026Emma all'Ippodromo di San Siro: data e prezzi dei biglietti per il concerto al Milano Summer Festival 2026 - Mercoledì 9 settembre 2026 per la prima volta Emma Marrone si esibirà sul palco dell' Ippodromo di San Siro di Milano, nell'ambito del Milano Summer Festival 2026. Riporta mentelocale.it

