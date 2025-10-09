Emma torna live nel 2026 due grandi eventi a Milano e Roma | Mi scoppia il cuore
(Adnkronos) – Emma torna live nel 2026. La cantante salentina, dopo l’uscita del nuovo singolo ‘Brutta storia’, ha annunciato il suo ritorno tra il pubblico con due grandi concerti previsti per la prossima estate, a Milano e a Roma. Emma si esibirà il 2 luglio del 2026 sul palco dell’Ippodromo delle Capannelle di Roma, in . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: emma - torna
Emma Watson torna a parlare della scelta di lasciare il cinema: «Sono più felice e in salute che mai. Della recitazione mi manca la parte artistica»
Torna Emma Marrone: appuntamento oggi alle 19
Emma Marrone torna con il nuovo singolo Brutta storia
#laboratorio #autobiografia #raccontarsi ?Torna da Mercoledì 15 ottobre, il laboratorio di autobiografia #Raccontarsi. ?Sei gli incontri in programma nella Sala Emma Perodi del Centro culturale Santi Saccenti. - facebook.com Vai su Facebook
L'istinto pop di Emma, che torna a graffiare con "Brutta storia" https://rockol.it/news-754493/emma-brutta-storia-nuovo-singolo-recensione… - X Vai su X
Emma Marrone annuncia il ritorno live, le date dei concerti a Roma e Milano nel 2026 - Leggi su Sky TG24 l'articolo Emma Marrone annuncia il ritorno live, le date dei concerti a Roma e Milano nel 2026 ... Secondo tg24.sky.it
Emma all'Ippodromo di San Siro: data e prezzi dei biglietti per il concerto al Milano Summer Festival 2026 - Mercoledì 9 settembre 2026 per la prima volta Emma Marrone si esibirà sul palco dell' Ippodromo di San Siro di Milano, nell'ambito del Milano Summer Festival 2026. Riporta mentelocale.it