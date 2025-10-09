Emma torna live concerti a Roma e Milano in estate 2026
Emma torna sul palco con due concerti previsti nell’estate 2026. Dopo l’uscita del nuovo singolo ‘Brutta Storia’, la cantautrice toscana annuncia il suo ritorno alla dimensione live con due appuntamenti nelle città di Roma e Milano. Per la prima volta Emma si esibirà sul palco dell’ Ippodromo Capannelle di Roma (Rock in Roma) il 2 luglio 2026; e l’Ippodromo Snai San Siro (Milano Summer Festival) il 9 settembre 2026. I biglietti per entrambe le date saranno disponibili su TicketOne e nei circuiti di vendita e prevendita abituali a partire dalle 18 di domani, venerdì 10 ottobre. Due show esclusivi, due notti di musica, energia e connessione pura con il suo pubblico. 🔗 Leggi su Lapresse.it
