Emma Marrone in concerto agli Ippodromi di Roma e Milano nell’estate 2026

Emma Marrone annuncia il suo ritorno alla dimensione live con due grandi concerti previsti per l'estate 2026. Dopo l'uscita del nuovo singolo Brutta Storia, Emma Marrone annuncia il suo ritorno alla dimensione live con due grandi concerti previsti in estate 2026, che segnano una nuova ed emozionante tappa della sua carriera. Per la prima volta Emma si esibirà sul palco dell'Ippodromo delle Capannelle il 2 luglio e dell'Ippodromo Snai San Siro di Milano il 9 settembre. I biglietti per entrambe le date saranno disponibili su TicketOne e nei circuiti di vendita e prevendita abituali a partire dalle ore 18:00 di domani, venerdì 10 ottobre.

