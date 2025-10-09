emma annuncia due grandi concerti nel 2026 a roma e milano

Dopo l’uscita del nuovo singolo Brutta Storia, Emma annuncia il suo ritorno alla dimensione live con due grandi concerti previsti in estate 2026 nelle città di Roma e Milano, che segnano una nuova ed emozionante tappa della sua carriera. Emma il ritorno live con due concerti nel 2026. Per la prima volta Emma si esibirà sul palco dei due principali Ippodromi della penisola: 2 luglio 2026 all’ Ippodromo delle Capannelle di Roma ( nell’ambito del Rock in Roma) ed il 9 settembre 2026 sarà all ‘Ippodromo Snai San Siro di Milano per il Milano Summer Festival). I biglietti per entrambe le date saranno disponibili su TicketOne e nei circuiti di vendita e prevendita abituali a partire dalle ore 18:00 di domani, venerdì 10 ottobre. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

