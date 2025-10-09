Emirati Arabi nella Yas Island di Abu Dhabi l’apertura della nuova sede dell’Antica Pizzeria Da Michele

Ildenaro.it | 9 ott 2025

La nuova sede de L'Antica Pizzeria Da Michele ad Abu Dhabi, nella famosa Yas Island, viene inaugurata ufficialmente giovedì 9 ottobre alle 18:00, ora locale, con un grande evento dedicato a tutti gli amanti della pizza napoletana a ruota di carro che sta conquistando il mondo. " Quella di Abu Dhabi rappresenta un'apertura di grande rilevanza strategica per il brand: è la quarta negli Emirati Arabi, dopo le tre di Dubai, e la prima nella capitale del paese. In particolare, l'ubicazione sulla Yas Bay Waterfront, centrale per eventi e attività di entertainment, sottolinea quanto questa nuova sede sia in una location di prim'ordine.

