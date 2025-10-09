Emirati Arabi nella Yas Island di Abu Dhabi l’apertura della nuova sede dell’Antica Pizzeria Da Michele

La nuova sede de L’Antica Pizzeria Da Michele ad Abu Dhabi, nella famosa Yas Island, viene inaugurata ufficialmente giovedì 9 ottobre alle 18:00, ora locale, con un grande evento dedicato a tutti gli amanti della pizza napoletana a ruota di carro che sta conquistando il mondo. “ Quella di Abu Dhabi rappresenta un’apertura di grande rilevanza strategica per il brand: è la quarta negli Emirati Arabi, dopo le tre di Dubai, e la prima nella capitale del paese. In particolare, l’ubicazione sulla Yas Bay Waterfront, centrale per eventi e attività di entertainment, sottolinea quanto questa nuova sede sia in una location di prim’ordine. 🔗 Leggi su Ildenaro.it