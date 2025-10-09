Emergenza topi il Comune chiude la scuola per 15 giorni

Casertanews.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora topi alla scuola media Ruggiero, nella sede di via Trento a Caserta. Il presidente della commissione straordinaria Antonella Scolamiero ha disposto la chiusura dell’istituto per 15 giorni per avviare e concludere le operazioni di monitoraggio e derattizzazione e di sanificazione degli. 🔗 Leggi su Casertanews.it

