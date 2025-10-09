Brutte notizie per il tecnico azzurro: un altro fedelissimo è a serio rischio per la gara contro gli uomini di Chivu L’infermeria del Napoli si sta riempendo sempre di più, e Antonio Conte deve fare i conti con una lista di guai muscolari che minacciano di sconvolgere i piani per le prossime settimane cruciali. Ieri, gli esiti degli accertamenti su Matteo Politano e Stanislav Lobotka hanno confermato i timori: entrambi alle prese con lesioni che li terranno lontani dal campo per periodi non brevissimi. E come se non bastasse, oggi il Corriere dello Sport suona l’allarme su Amir Rrahmani. Napoli, raffica di stop: Rrahmani ancora ko. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Emergenza senza fine per Conte, un big rischia di saltare l’Inter: cosa sta succedendo