Emergenza occupazione in Brianza Industria il bilancio è in rosso In tre anni persi 20mila addetti
Un allarme che arriva dai numeri e trova conferma nelle voci di chi il territorio lo vive ogni giorno. Tra il 2021 e il 2024 Monza e Brianza ha perso oltre 20mila occupati nell’ industria, scendendo da 107.200 a 86.500 addetti. È il dato che emerge dal Report del Mercato del lavoro 2024 dell’Osservatorio della Provincia di Monza e Brianza e che riaccende il dibattito sulla tenuta del cuore manifatturiero lombardo. A riportare la questione all’attenzione pubblica è stata una mozione presentata in Consiglio comunale a Monza dal consigliere di MonzAttiva e solidale Sergio Visconti. In origine, la proposta – datata 30 giugno – chiedeva all’amministrazione di sostenere le battaglie contro i licenziamenti in aziende simbolo come St e Peg Perego. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
