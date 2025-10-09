Emergenza incendi in Sicilia Legacoop | L' allarme non va ignorato
I dati diffusi dall’Ispra sull’emergenza incendi in Sicilia dipingono un quadro drammatico e inaccettabile: 480 km² di territorio andati in fumo, di cui ben 37 km² di ecosistemi forestali, con le province di Agrigento ed Enna tragicamente al vertice nazionale per superficie bruciata. Un disastro. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: emergenza - incendi
Emergenza incendi, operativo da oggi il potenziamento del servizio "Antincendio boschivo" dei vigili del fuoco
Sessanta ettari andati in fumo in un solo giorno: ad Agrigento è emergenza incendi
Incendi estivi, emergenza continua: colonna di fumo visibile da chilometri di distanza
Gestire un'emergenza incendi richiede preparazione. Evacuazione e chiamata dei soccorsi sono cruciali. Quali strategie adottate nella vostra realtà? Condividete la vostra esperienza nei commenti! #sicurezza #sicurezzasullavoro #sicurezzalavoro #rischisull - facebook.com Vai su Facebook
Puglia, non si ferma l'emergenza incendi: anche a settembre record di roghi - X Vai su X
Legacoop Sicilia, allarme per emergenza incendi - Legacoop Sicilia e Legacoop Agroalimentare Sicilia esprimono preoccupazione per l'ennesima emergenza incendi che sta devastando la Sicilia in questi giorni, mettendo a nudo l'inefficacia della ... Come scrive ansa.it
Crisi idrica: Legacoop, ok proroga emergenza ma subito soluzioni - "Ancora una volta, con l'approssimarsi della stagione estiva emerge, in tutta la sua drammaticità, il tema della carenza idrica che ormai, visti i caratteri strutturali, non dovrebbe più essere ... Si legge su ansa.it