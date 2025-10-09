Emergenza incendi in Sicilia Legacoop | L' allarme non va ignorato

I dati diffusi dall’Ispra sull’emergenza incendi in Sicilia dipingono un quadro drammatico e inaccettabile: 480 km² di territorio andati in fumo, di cui ben 37 km² di ecosistemi forestali, con le province di Agrigento ed Enna tragicamente al vertice nazionale per superficie bruciata. Un disastro. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

