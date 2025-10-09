Emergenza idrica in Irpinia rubinetti a secco nelle ore notturne | i Comuni coinvolti
Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che, a causa di una notevole e perdurante diminuzione dell’apporto idrico dai gruppi sorgentizi, si rende necessario effettuare la chiusura notturna dalle ore 22:00 di oggi alle ore 06:00 di domani, Venerdì 10 Ottobre, nei Comuni di: MONTORO (solo frazione. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: emergenza - idrica
Emergenza idrica nel comune di Apice: il sindaco Pepe chiede interventi urgenti
Apice, emergenza idrica: il sindaco Angelo Pepe lancia l’allarme e chiede interventi urgenti
Tremiti: un’isola senza acqua Si è rotta una conduttura, emergenza idrica
Emergenza idrica alle Tremiti: San Nicola ancora a secco - facebook.com Vai su Facebook
Emergenza idrica in Irpinia, ieri sera rubinetti a secco anche ad Avellino: “Non ci sono più alibi” - Mentre ieri sera anche Avellino è rimasta senz’acqua, in attesa della riunione dei sindaci che a fine mese sceglieranno il nuovo amministratore unico di Alto Calore, dopo le dimissioni di ... Lo riporta corriereirpinia.it
Avellino, crisi idrica in Irpinia: rubinetti a secco anche nel capoluogo - Da ieri sera a questa mattina rubinetti a secco in città, in un pezzo del centro storico e nelle zone situate sull'asse che collega il capoluogo ad Atripalda. Come scrive ilmattino.it