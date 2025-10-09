Emergenza idrica da cinque giorni a Agropoli
Tempo di lettura: < 1 minuto Crisi idrica ad Agropoli, in provincia di Salerno, con alcune aree della città senza acqua corrente da cinque giorni a causa di un guasto lungo la condotta principale dell’acquedotto del Calore Lucano. Il problema interessa in particolare le utenze servite dal serbatoio Campanina, lasciando a secco diverse zone, tra cui Campanina, Santa Caterina, via Giubileo Francesco, via Giubileo Giovanni, via Moravia, via Sacra Famiglia, contrada Gelso, via Fuonti Alto e via Aura Lupo. Il guasto, secondo quanto riferito, si sarebbe verificato lungo la rete adduttrice tra i comuni di Cicerale e Monteforte. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: emergenza - idrica
Emergenza idrica nel comune di Apice: il sindaco Pepe chiede interventi urgenti
Apice, emergenza idrica: il sindaco Angelo Pepe lancia l’allarme e chiede interventi urgenti
Tremiti: un’isola senza acqua Si è rotta una conduttura, emergenza idrica
Emergenza idrica alle Tremiti: San Nicola ancora a secco - facebook.com Vai su Facebook
Agropoli, è emergenza idrica da cinque giorni - Guasto all'adduttrice tra Cicerale e Monteforte, lungo la condotta principale dell'acquedotto del Calore Lucano ... Lo riporta rainews.it
Disagi idrici ad Agropoli: cinque giorni senza acqua in diverse zone - Cinque giorni di disagi per i cittadini di Agropoli costretti a ricorrere alle autobotti per rifornirsi d'acqua ... Come scrive infocilento.it