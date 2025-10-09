emergenza idrica da cinque giorni a agropoli

Tempo di lettura: < 1 minuto Crisi idrica ad Agropoli, in provincia di Salerno, con alcune aree della città senza acqua corrente da cinque giorni a causa di un guasto lungo la condotta principale dell’acquedotto del Calore Lucano. Il problema interessa in particolare le utenze servite dal serbatoio Campanina, lasciando a secco diverse zone, tra cui Campanina, Santa Caterina, via Giubileo Francesco, via Giubileo Giovanni, via Moravia, via Sacra Famiglia, contrada Gelso, via Fuonti Alto e via Aura Lupo. Il guasto, secondo quanto riferito, si sarebbe verificato lungo la rete adduttrice tra i comuni di Cicerale e Monteforte. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

