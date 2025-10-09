emergenza abitativa presidio di logli pd davanti alla prefettura

Un presidio organizzato per ricordare come a Prato, a causa del governo Meloni, dal 2022 ad oggi siano stati tagliati 2,5 milioni di euro di contributi dal fondo affitti: 840mila euro all’anno. Un governo al quale dell’ emergenza abitativa non importa evidentemente nulla". Marta Logli, capolista del PD alle prossime elezioni per il consiglio regionale, ha così spiegato l’iniziativa che l’ha vista manifestare nel pomeriggio di ieri davanti alla prefettura. Insieme a lei, il consigliere regionale uscente Marco Martini (anche lui candidato), il deputato Marco Furfaro, l’ex-consigliere comunale Edoardo Carli e gli ex-assessori Maria Logli e Diego Blasi, oltre al segretario provinciale Marco Biagioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

